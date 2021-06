De Grandis: «Barella? Ieri deludente, ma caposaldo non discutibile»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della prestazione dell’Italia nella vittoria di ieri contro l’Austria. Ha deluso anche Barella, ma il centrocampista dell’Inter resta a suo parere un punto fermo di Roberto Mancini.

NON DISCUTIBILE – Barella ha giocato ieri una partita sotto i suoi standard, ma secondo De Grandis il centrocampista sardo dell’Inter non deve essere messo in discussione come altri compagni di reparto autori di una prova non straordinaria: «Alcuni giocatori ieri sono stati deludenti. Berardi era stato il migliore nelle prime partite, Veratti è quello con più esperienza internazionale e Barella è il miglior centrocampista della Serie A. Sono tre capisaldi non discutibili, ma hanno sbagliato. Chi deve giocare lo stabilisca Mancini, ma detto questo secondo me una partita la possono sbagliare senza fare dei casi sulla prossima partita».