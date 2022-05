De Grandis avverte l’Inter: «Se il Milan vince a Verona, è Scudetto! Perisic…»

De Grandis è sicuro del match-point rossonero già nella prossima giornata. Il giornalista di Sky Sport, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, crede che il Milan possa prenotare lo Scudetto ai danni dell’Inter. Poi elogia il nerazzurro Perisic

SCUDETTO IN PUGNO – In caso di vittoria rossonera in trasferta, non serviranno gli ultimi 180′ secondo Stefan De Grandis: «A due punti di distanza ora può fare la differenza la cattiveria. Il Milan quello deve fare: essere concentrato quando le partite non sono semplici! L’Hellas Verona mette paura ai tifosi del Milan per ciò che ha rappresentato in passato… Mi sento di dire che, se vince a Verona, il Milan vince lo Scudetto. Poi può fare un pareggio, ad esempio contro l’Atalanta. E all’ultima giornata non sarà un problema il Sassuolo, proprio per la questione della cattiveria». Per quanto riguarda l’Inter, De Grandis non ha dubbi: «Ivan Perisic (vedi aggiornamenti, ndr) è il protagonista nerazzurro. La partita fatta a Udine corona al meglio la sua stagione: è una trebbiatrice per come ara l’erba sulla fascia!». Questo il pensiero di De Grandis sull’esterno croato dell’Inter.