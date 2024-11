De Grandis: «Assenza di Calhanoglu pesa. Ma l’Inter è la più forte!»

Stefano De Grandis ha sottolineato quanto l’assenza di Hakan Calhanoglu in Verona-Inter possa pesare per i nerazzurri. Poi un parere sulla squadra favorita per lo scudetto.

IL PENSIERO – Il giornalista Stefano De Grandis si è pronunciato a Sky Sport sulle sue sensazioni in vista di Verona-Inter. Dal suo punto di vista, l’assenza di Hakan Calhanoglu potrebbe incidere sul match: «Calhanoglu è il regista più forte in Italia. Asllani è sicuramente migliorato, ma non è all’altezza del turco. Lo stesso ragionamento vale per Barella, con il quale l’Inter perde qualcosa rispetto a quando è in campo il regista titolare dei nerazzurri».

De Grandis sul perché l’Inter sia la favorita per lo scudetto

LA SENSAZIONE – De Grandis si è successivamente concentrato sulla corsa scudetto. Secondo il suo giudizio, i nerazzurri devono essere considerati i favoriti per la vittoria finale: «Si riconosce bene il modo in cui gioca l’Inter. Si pensi alla catena di sinistra, con Bastoni che sale e serve Dimarco. Poi, i centrocampisti sanno toccare tutti la palla. Frattesi, infatti, fa fatica a giocare nell’Inter perché tende maggiormente a inserirsi. L’Inter può aver perso qualcosa in difesa, ma non penso che abbia disimparato a difendersi. Quello che manca è lo stimolo che l’anno scorso aveva, quando Inzaghi doveva scrollarsi di dosso la vicenda negativa dello scudetto perso contro il Milan due anni prima».