De Grandis: «Agli allenatori va dato tempo, guardate Inzaghi!»

Stefano De Grandis, in diretta da Sky Sport 24, ha espresso il parere che gli allenatori andrebbero valutati di più per quanto mostrato dalle proprie squadre, e non solo sui risultati. L’opinionista prende ad esempio l’esperienza di Simone Inzaghi con l’Inter.

IL COMMENTO – Stefano De Grandis è intervenuto dagli studi di Sky Sport. L’opinionista, ha affrontato una tematica spesso dibattuta in Italia: se nel valutare l’operato degli allenatori bisogna basarsi esclusivamente sui risultati. De Grandis prende ad esempio Simone Inzaghi e la sua esperienza con l’Inter: «Mi piacerebbe che il discorso sugli allenatori fosse fatto su quello che danno alla squadra. Il modo di giocare, ma in realtà si è sempre legati ai risultati. Faccio l’ esempio di Inzaghi: ora si parla di Triplette, magari alla fine non vince niente e finirebbe di nuovo in discussione. Ma non dovrebbe essere così: se il rendimento della squadra è fare 2.19 punti a partita vuol dire che squadra è costante».

TEMPO – De Grandis prosegue affermando che ai tecnici va dato del tempo per incidere, come fatto dall’Inter con il proprio allenatore: «Nel calcio si vince e si perde, allenatori vengono criticati solo sulla base dei risultati. Inzaghi stava per essere cacciato. E adesso è entrato nella storia dell’Inter, non perché prima non fosse capace ma perché i risultati non gli davano retta. Allenatore dovrebbe essere valutato per quello che produce, e per quanto fa rendere una squadra».