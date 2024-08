De Gea salva la Fiorentina ai rigori: avanti in Conference League!

Puskas Akademia-Fiorentina finisce ai calci di rigore. La lunga sfida di Conference League, alla fine, sorride alla squadra di Palladino, complice un’ottima prestazione di De Gea.

PRIMO TEMPO – Serata importante per la Fiorentina di Vincenzo Palladino, impegnata col ritorno dei playoff di Conference League contro Puskas Akademia. Dopo la complicata sfida d’andata all’Artemio Franchi, i viola tentano di conquistare l’accesso ai giorni della competizione europea nel match al Pancho Aréna in Ungheria partendo dal 3-3. La porta resta inviolata per tutta la prima frazione di gioco, con la Fiorentina che addirittura in più di un’occasione rischia di andare sotto, proprio come accaduto nella gara d’andata. Fortunatamente l’esperienza in porta di David De Gea permettere agli uomini di Palladino di restare ancorati al risultato neutro fino all’intervallo.

Puskas Akademia-Fiorentina 5-6

SECONDO TEMPO – È proprio dopo la ripresa che la Fiorentina riesce a mettere in rete il gol del vantaggio, grazie alla bella azione personale di Moise Kean al 60′. Purtroppo, però, il finale di gara riserva amare sorprese ai viola: al 90’+3′ Ranieri trattiene Colley, che cadendo in area di rigore di procura un preziosissimo rigore. Mentre Palladino resta con un uomo in meno in campo, vista l’espulsione per doppia ammonizione, Nagy parte dal dischetto e permette al Puskas Akademia di pareggiare al 90+7′.

SUPPLEMENTARI E RIGORI – La partita di Conference League, dunque si prolunga ai tempi supplmentari, dove non accade nulla di particolarmente al netto di un’altra espulsione sempre per la Fiorentina. Al 97′, infatti, dopo un’entrata in ritardo prende il secondo giallo e lascia la Fiorentina in nove uomini. La sfida si protrae ai calci di rigore, dove gli italiani riescono a non sbagliare mai dal dischetto. David De Gea si impone parando il rigore battuto da Roland Szolnoki.