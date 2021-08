De Giuseppe (Le Iene): «Marotta grande dirigente. L’ultimo della Juventus»

Marotta è l’assoluto protagonista del mercato dell’Inter in questa difficile estate. A “Sportitalia Mercato”, De Giuseppe, inviato della trasmissione “Le Iene”, ha elogiato il dirigente nerazzurro.

COMPETENZA – Questo calciomercato sta dimostrando ancora una volta tutto il valore di Giuseppe Marotta. Alessandro De Giuseppe ha parlato dell’amministratore delegato dell’Inter: «Ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente, di grande competenza. È l’ultimo grande dirigente che ha avuto la Juventus. Il loro problema è che dopo Marotta non hanno più avuto un grande dirigente con un curriculum all’altezza. Fabio Paratici era il suo secondo e Federico Cherubini era il secondo di Paratici. Quando sei il secondo, non sei il primo. Marotta era arrivato dalla Sampdoria che aveva quasi portato in Champions League».