De Giuseppe (Le Iene): «Conte godeva il 5 maggio, all’Inter solo per soldi»

Conte non smette di far discutere i tifosi dell’Inter. A “Sportitalia Mercato”, De Giuseppe, inviato della trasmissione “Le Iene”, ha criticato l’ex tecnico nerazzurro.

INTER AGLI INTERISTI – Alessandro De Giuseppe è felice per l’arrivo di Joaquin Correa e per l’avvio di stagione dell’Inter, ma non ha risparmiato una severa critica all’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte: «Sono contento che sia arrivato Correa. Ho visto una grande Inter all’esordio. Il gioco è fluido e sono convinto che daremo battaglia. Giuseppe Marotta è competente e ha messo su una bella squadra. Romelu Lukaku è arrivato in sovrappeso e Conte l’ha rimesso in forma. Messo al centro del progetto è diventato un grande centravanti. Però se ti danno 115 milioni, devi lasciarlo andare. Conte ha vinto lo scudetto, ma con quella squadra lì un allenatore normale lo vince lo stesso. Ha fatto gruppo, ma è uscito ai gironi di Champions League. Conte arriva solo perché lo pagano 12 milioni all’anno. Il 5 maggio godeva nello spogliatoio, non sarà mai legato ai colori nerazzurri. L’Inter torni agli interisti. José Mourinho invece è stato un vero interista».