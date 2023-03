De Giovanni: «Le inseguitrici del Napoli singhiozzano! Demoralizzati tutti»

Maurizio De Giovanni, noto scrittore e sceneggiatore napoletano, intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A del Napoli e delle inseguitrici.

CAMPIONATO NAPOLI – Maurizio De Giovanni sul quotidiano romano esprime la sua opinione riguardo il campionato del Napoli in Serie A e in particolare delle inseguitrici dietro: «Vedo singhiozzare paurosamente le inseguitrici, il Napoli ha demoralizzato tutti. Ma ripeto: non voglio parlare finché non mi autorizza la matematica».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale