De Giorgi su PSG-Inter: «Inzaghi consapevole! Sconfitte aiutano»

Ferdinando De Giorgi è intervenuto in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Il coach della Nazionale maschile di pallavolo italiana ha indicato da dove i nerazzurri potrebbero trovare la forza per ottenere il successo finale.

IL RAGIONAMENTO – Ferdinando De Giorgi ha rilasciato un’intervista a TuttoSport sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo italiana ha concentrato la sua attenzione sul modo in cui le due squadre arrivano alla sfida: «La situazione del Psg sembra quella ideale, sicuramente sono in fiducia, però può essere pericoloso. Quando perdi uno scudetto per un punto, invece, c’è il rischio di abbattersi, ma al tempo stesso può esserci un ulteriore stimolo in vista dell’obiettivo successivo. L’Inter avrà voglia di riscattarsi per lo scudetto e pure per la finale di Champions League del 2023».

LA FUNZIONE – De Giorgi ha proseguito indicando quello che dev’essere il ruolo degli allenatori di PSG e Inter nella preparazione del match: «Nello sport si prende l’energia da tutto, anche dalle cose negative. Poi la pressione ci sarà a prescindere per l’evento in sé e fra i compiti di un allenatore c’è quello di non caricarla ulteriormente, di non aumentare l’ansia della prestazione».

De Giorgi sulle consapevolezze dell’Inter per il match contro il PSG

LA CONVINZIONE – De Giorgi si è successivamente soffermato sulla fiducia acquisita dall’Inter dopo aver superato i precedenti turni di Champions League: «Hanno aumentato la consapevolezza della propria forza. Il gruppo in quelle partite si è compattato, soffrendo e tirando fuori qualcosa in più. Da quelle gare l’Inter deve prendere energia, come piace dire a me, si è fatta gli anticorpi».

LA PREVISIONE – De Giorgi ha così concluso: «Resto dell’idea che in una finale non ci siano favoriti. Si parte sempre dallo 0-0. Chi vince? Tifiamo per la squadra italiana, tifiamo per l’Inter».