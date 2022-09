De Carolis: «Inzaghi ha attenuante ma l’Inter deve vincere! Modulo da trovare»

Inzaghi è oggetto di diverse critiche per le sue scelte in questo inizio di stagione con l’Inter. Secondo il giornalista De Carolis, intervenuto in collegamento con Sport Mediaset, fra queste c’è anche un modulo ancora non ideale.

LE DIFFICOLTÀ – Il giornalista Guido De Carolis valuta i pericoli in vista di Inter-Roma: «Secondo me rischia di più Simone Inzaghi, perché l’Inter è partita male in questo inizio di campionato. Già tre sconfitte: sono troppe, per una squadra che comunque è fra quelle accreditate per la vittoria dello scudetto. L’anno scorso il Milan vinse il campionato con quattro sconfitte, come l’Inter. Non ha ancora un equilibrio, non ha ancora trovato quello che può essere il suo modulo giusto. Il modulo ce l’ha, il problema sono gli uomini che non stanno rendendo bene. L’attenuante di Inzaghi è non aver ancora avuto quasi mai Romelu Lukaku. L’Inter deve vincere lo scudetto, poche chiacchiere. Inzaghi l’anno scorso ha sì vinto due trofei ma non l’unico che doveva vincere, quindi la scorsa stagione non può considerarsi totalmente positiva».