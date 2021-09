De Carolis: «Dzeko con Lautaro Martinez a Genova. Inzaghi aprirà ciclo»

Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it di come giocherà in attacco l’Inter contro la Sampdoria. Tra i temi discussi anche quello relativo ai rinnovi e Inzaghi

ATTACCO − Così De Carolis sull’attacco Inter anti Sampdoria: «Contro la Sampdoria penso giocherà Edin Dzeko con Lautaro Martinez al suo fianco, penso poi che Lautaro possa fare staffetta con Joaquin Correa, mentre Alexis Sanchez è tanto che non gioca, non so se sarà convocabile».

RINNOVO − De Carolis ha parlato anche di questioni extra-campo: «Rinnovo Lautaro? Siamo alle battute finali, poi si parlerà anche di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, chiaro che l’Inter debba tutelarsi con questi rinnovi».

INZAGHI − Infine, il giornalista ha parlato anche del tecnico nerazzurro: «Su Simone Inzaghi, penso sia l’uomo giusto per aprire il nuovo ciclo in casa Inter. Antonio Conte sa impostare un lavoro che è duraturo nel tempo, Inter ha incamerato mentalità vincente di Conte. Inzaghi beneficerà del suo lavoro, la campagna acquisti estiva è stata ottima per l’Inter, che ha rimpiazzato i due migliori con usati sicuri. Non so se l’Inter sia favorita, non perché non lo sia a livello tecnico, ma la proprietà è una grande incognita, è lontana e non supporta molto il club. Conte aveva saputo coprire il problema degli stipendi lo scorso anno, se dovesse ricapitare una simile situazione non so la società attuale e l’attuale allenatore come possano gestirla».

