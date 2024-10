De Carlo: «Problema dell’età è evidente. Inter deve cambiare!»

Lapo De Carlo ha indicato il suo punto di vista su un tema che sta tenendo banco, in questo inizio di stagione, in casa Inter, ossia l’età di alcuni dei suoi senatori.

LA CONVINZIONE – Lapo De Carlo si è pronunciato a Radio TV Serie A riguardo l’andamento dell’Inter nelle prime 7 giornate di Serie A. Dal suo punto di vista, vi è un aspetto da risolvere nella prossima finestra estiva di calciomercato per evitare di peggiorare una situazione già complicata: «C’è un problema che ho segnalato ancor prima dell’inizio della stagione. Acerbi ha ormai 37 anni, mentre De Vrij 32 ma non li porta benissimo. Mkhitaryan ha 37 anni… tutto questo porta a capire che l’Inter abbia bisogno di un ricambio generazionale. Non è un problema della difesa, ma paradossalmente più di un centrocampo che non riesce a filtrare come avveniva nella scorsa stagione. Frattesi non è Barella, è di inserimento ma non è in grado di coprire come Barella. Per il momento, Calhanoglu è quello che più di ogni altro sta garantendo un rendimento simile a quello dello scorso anno».

L’esigenza di un calciomercato all’insegna del ricambio generazionale: imperativo per l’Inter

FATTORE CHIARO – L’Inter si sta già guardando intorno, in quanto consapevole di dover sostituire almeno uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I due difensori centrali sono stati, e sono tuttora, dei pilastri del club nerazzurro, delle figure fondamentali per l’ottenimento dei recenti successi da parte dell’Inter. Ciò, però, non deve far dimenticare che il focus necessita di essere orientato verso la costruzione di traguardi futuri.

LA STRATEGIA – Per entrare in quest’ottica, allora, diventa chiaro il piano di investire sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un centrale giovane e futuribile su cui poter fondare le proprie ambizioni future. Senza per questo mettere in secondo piano il fondamentale contributo garantito in queste stagioni dal calciatore italiano e da quello olandese.