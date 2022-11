De Carlo: «Onana sbaglia in un caso! Lukaku? Eventualmente serve sostituto»

Lapo De Carlo, ospite di TMW Radio, ha parlato dell’esclusione di André Onana dal Camerun (vedi articolo). Il giornalista ha poi espresso un parare sul rientro di Lukaku e sul possibile acquisto dell’Inter di Marcus Thuram. De Carlo ha inoltre parlato del rinnovo di Edin Dzeko e delle alternative dei nerazzurri in attacco.

DIFFICILE CAPIRE − Lapo De Carlo ha parlato della situazione tra Onana e il ct del Camerun Rigobert Song. Il portiere dell’Inter in giornata è stato infatti escluso dalla nazionale africana: «Sono troppe le discriminanti per poter dire chi ha torto e chi ha ragione. Se Onana ha esasperato il suo voler giocare la palla con i piedi è lui che ha torto. Se invece alla sua richiesta, l’allenatore ha risposto davanti a tutti tu fai quello che dico io ha torto Song, e potrei andare ancora avanti».

RITORNO LUKAKU − Il giornalista ha poi esternato le sue impressioni sul ritorno in campo di Romelu Lukaku: «Io dallo staff medico avevo avuto rassicurazioni sul fatto che poteva tornare. Casomai il vero elemento che lascia un po’ perplessi è che non si sa se Lukaku avrà ulteriori infortuni. Io ho il terrore che lui possa infortunarsi nuovamente. Io credo che adesso abbiamo un calciatore che non ha più il corpo che aveva qualche tempo fa, ma con un fisico diverso. A 29 anni con quella mole lì, o giochi sempre e non hai mai infortuni, o penso che un giocatore con un fisico come il suo, quando non gioca spesso è soggetto questo tipo di problemi. Se dovesse farsi male ancora l’Inter avrebbe il problema di non avere più un attaccante. Perché Lautaro Martinez lo ha dimostrato anche con l’Argentina, se non ha un compagno d’attacco non funziona. I nerazzurri dovrebbero quindi pensare a prendere un altro calciatore».

De Carlo sul possibile acquisto dell’Inter di Marcus Thuram

SU THURAM −De Carlo ha poi espresso una sua opinione sulla possibilità dell’Inter di acquistare Marcus Thuram: «Credo che il calciatore che l’Inter deve prendere in attacco non può essere Marcus Thuram. Perché il calciatore è molto richiesto, e i nerazzurri non hanno i soldi per affrontare la concorrenza. Quindi Thuram se lo possono anche scordare».

SU DZEKO −Il giornalista ha poi parlato di Edin Dzeko e del suo possibile rinnovo: «No quello è il quarto attaccante e come quarta punta va benissimo. Però l’anno prossimo sarebbe veramente il quarto d’attacco. In questa stagione non lo è stato ed è un calciatore di 37/38 anni. Avere un Lukaku in forma, Lautaro Martinez che è quello che è, Dzeko come quarta punta e qualcuno che non sia Correa, significherebbe per l’Inter avere un ottimo attacco».