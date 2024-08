De Carlo: «L’Inter ha un problema infortuni. Ciò non è un caso visti gli over 30!»

Il giornalista Lapo De Carlo ha espresso il suo punto di vista su un tema che sta tenendo banco in maniera preoccupante, in casa Inter, ossia quello dei frequenti infortuni verificatisi in questo precampionato.

PROBLEMA REALE – L’Inter ha avuto 4 calciatori infortunati solo nel suo precampionato estivo, con il rischio che ciascuno dei giocatori interessati da un problema fisico sia assente nel primo impegno di Serie A contro il Genoa. Di ciò ha parlato Lapo De Carlo ai microfoni di TMW Radio, con un focus specifico su un fattore che può aver inciso nel verificarsi di questa situazione: «Io onestamente non so se devo preoccuparmi. Quando tu vinci da 4 anni, il pericolo imborghesimento c’è. Il problema dell’Inter è quello legato agli infortuni, che ora si stanno moltiplicando, visto che si hanno diversi over 30. La stagione ha già 5 infortunati e la stagione non è neanche cominciata. In più ti torna Lautaro Martinez a 10 giorni dall’inizio della stagione quando ha finito praticamente l’ultima due settimane fa. Ormai si gioca troppo, perché non si smette mai».

Il vantaggio dell’Inter risiede nella costanza: oltre gli infortuni!

FATTORE POSITIVO – Ma a rendere i tifosi interisti meno preoccupati rispetto a quanto lo sarebbero in caso di un cambiamento in atto è la presenza di un gruppo che non è mutato nei suoi protagonisti. Oltre all’allenatore Simone Inzaghi sono stati confermati anche i big che nello scorso anno hanno contribuito al dominio in Serie A dell’Inter. Ciò rappresenta un fattore che De Carlo ritiene non possa essere in alcun modo sottovalutato: «Se l’Inter fosse una squadra nuova, con un allenatore nuovo, allora molti sarebbero preoccupati. Ma in realtà siamo con lo stesso allenatore e non preoccupa, perché è impossibile che siamo diventati di colpo scarsi».