De Carlo: «Derby, per Inter e Milan più da perdere che da vincere»

Lapo De Carlo

Lapo De Carlo, giornalista tifoso dell’Inter, ha parlato del derby di questa sera contro il Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”.

DA PERDERE PER TUTTI – Lapo De Carlo sostiene che per Inter e Milan ci sia più da perdere che da guadagnare: «Diciamo che è un derby che, in questo momento, ti dà più da perdere che da vincere. Se vinci vai in semifinale ed è tutto bello, ti dà una partita la prossima settimana molto probabilmente contro la Juventus. Se perdi crei un problema, una rottura. Per il Milan sarebbe seconda sconfitta consecutiva, l’Inter andrebbe a intasare una serie di problemi che già stanno caratterizzando il suo momento storico fuori dal campo. C’è una situazione complessa della società, da risolvere piuttosto in fretta. Ogni cosa che arriva al campo che non dà entusiasmo e ottimismo porta problemi seri che possono anche riverberarsi nel corso del tempo. È più una partita in cui hai da perdere che da vincere».

TANTI IMPEGNI – De Carlo parla del derby anche in base al calendario: Poi se vinci il derby sei felice e contento, poi naturalmente in questo momento particolare hai un campionato, di fatto una stagione in cui si gioca ogni tre giorni e vedi un calcio meno bello e anche un po’ stressato. Ci sono problemi contingenti, dovuti alla pandemia e a tutta una serie di altre vicende, quindi il calcio giocato va benissimo se c’è. Solo che è tutto esasperato e non riesci nemmeno a godertelo. Non c’è neanche il pubblico: magari stasera ci saranno solo dei tifosi a salutare il pullman fuori».