De Carlo: Â«Derby? Ha piÃ¹ da perdere l’Inter, serve ottimismoÂ»

De Carlo: «Derby? Ha più da perdere l’Inter, serve ottimismo»

lapo de carlo

Lapo De Carlo, giornalista tifoso dell’Inter, ha parlato del derby di questa sera valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Le parole di De Carlo ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”

C’E’ DA PERDERE – De Carlo sostiene che l’Inter abbia più da perdere del Milan: «E’ un derby che ti da più da perdere che da vincere. Se vinci è tutto bello, se perdi crei un problema, una rottura. Per il Milan sarebbe seconda sconfitta consecutiva, l’Inter andrebbe a intasare una serie di problemi anche fuori dal campo per la situazione complessa della società e ogni cosa che arriva al campo che non dà entusiasmo e ottimismo porta problemi seri che possono riverberarsi nel tempo. Ha più da perdere l’Inter. Poi se vinci il derby sei felice e contento, anche se in questo momento hai un campionato, una stagione in cui si gioca ogni 3 giorni e vedi un calcio meno bello e un po’ stressato. Ci sono problemi contingenti quindi il calcio giocato va bene, ma è tutto esasperato e non riesci nemmeno a godertelo».