De Canio: «Milan, un pericolo scampato. Un unico errore per l’Inter»

Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della lotta scudetto tra Inter e Milan. Nonché della finale di Coppa Italia di mercoledì dove i nerazzurri affronteranno la Juventus.

DOPPIA LOTTA – Luigi De Canio ha parlato in questi termini della corsa scudetto tra Milan e Inter: «I rossoneri non devono abbassare la guardia, non credo che i due punti di margine siano ancora abbastanza. Però è stato scampato il pericolo della fatal Verona. L’Inter ha commesso solo l’errore di Bologna, ma le ultime prestazioni sono incoraggianti. Penso che arrivino bene alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, anche se i bianconeri ritroveranno le motivazioni che non ci sono più in campionato».