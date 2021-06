De Canio: «Lukaku Pallone d’Oro? Ha bisogno di un titolo internazionale»

Lukaku è fin qui uno dei migliori giocatori di questi Europei, e venerdì sfiderà l’Italia col Belgio. L’allenatore Luigi De Canio, ospite di Sky Sport, parla della possibilità che lui e De Bruyne lottino per il Pallone d’Oro.

OPPORTUNITÀ – Il Belgio è una delle favorite per la vittoria degli Europei, con l’Italia che proverà a fermare i Diables Rouges. Per Luigi De Canio il trionfo a EURO 2020 lancerebbe uno tra Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku per il Pallone d’Oro: «Hanno bisogno di un titolo a livello internazionale, come questo, per poter ambire a un premio del genere. Però, per quello che hanno fatto durante il campionato e per le potenzialità che comunque hanno, sono due giocatori che possono ambire a questo titolo».