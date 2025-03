De Canio: «Juventus non da scudetto! Napoli-Inter? Difficoltà…»

L’Inter è prima in classifica ma la pressione alle spalle aumenta notevolmente. Non solo il Napoli, anche l’Atalanta. Luigi De Canio su TMW Radio chiude però sulla Juventus.

SFIDA – Sul big match di sabato al Maradona Luigi De Canio ha detto: «Napoli o Inter per lo scudetto? Queste difficoltà viste ultimamente in casa Napoli hanno una spiegazione. Ci sono momenti in una stagione in cui una squadra è meno brillante, ma a volte le individualità nascondono certi problemi. Il Napoli ha perso un giocatore importante come Kvara, non adeguatamente sostituito, uno come Neres è stato fermato dagli infortuni e quindi il Napoli ha perso giocatori importanti per la sua manovra. In queste difficoltà la squadra appare più stanca di quanto invece non lo sia. Se ritrova questi giocatori, non ho dubbi che tornerà a migliorare nella lotta con l’Inter».

Inter, per De Canio non c’è la Juventus!

RINCORSA – De Canio non ritiene in grado però la quarta in classifica di rientrare in lotta con Inter, Napoli e Atalanta: «La Juventus è da scudetto? Troppe pause per la Juventus, troppe incertezze. Dopo qualche risultato positivo c’è sempre stato lo stop. E anche ieri ha fatto molta fatica contro il Verona, da una squadra che vuole lottare per lo Scudetto mi aspetto una prestazione diversa»