De Canio: «Inzaghi allenatore di qualità. Ma non mi è piaciuta una cosa»

Gigi De Canio, allenatore, intervenuto su Sky Sport, ha parlato dell’Inter. In particolare, il tecnico, ha parlato di Inzaghi

LAVORO – Queste le parole di De Canio: «Inzaghi? Per un allenatore sostituire o andare ad allenare un ambiente in cui c’è stato già un buon lavoro, dove c’è cultura del lavoro, è un vantaggio. A patto che ne sappia riconoscere le condizioni e sappia proseguire il lavoro senza disperdere quanto fatto di buono. L’Inter, negli ultimi anni, è stata allenata da ottimi tecnici: Spalletti e Conte solo per citare gli ultimi due. Sono allenatori che hanno cultura del lavoro. Inzaghi proseguendo su questa scia sta dimostrando di poter approfittare di quanto buono fatto in passato. Non mi piace il fatto che dica “Nessuno mi ha chiesto niente”. È arrivato in una squadra già Campione d’Italia, sì perde qualche calciatore ma sostituisce con altri calciatori altrettanto bravi e di esperienza. Lui ha capacità e qualità e lo sta dimostrando, ma mi sembra che stia togliendo un qualcosa al valore della rosa e agli sforzi della società».