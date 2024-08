De Canio: «Inter, una sicurezza alle spalle! Antagoniste? Un solo nome»

L’Inter, dopo il pari a Marassi con il Genoa, si appresta al primo impegno stagionale a San Siro dove stasera alle ore 20.45 arriverà il Lecce di Gotti. L’allenatore De Canio, intervenuto a Radio Sportiva, parla dei Campioni d’Italia di Inzaghi e delle principali antagoniste.

STORIA – L’Inter è Campione d’Italia in carica ma ovviamente l’ambizione di Simone Inzaghi non si ferma al ventesimo scudetto e alla seconda stella. Secondo Luigi De Canio, la società nerazzurra ha ottime chance di poter rivincere: «È chiaro che la società ha una storia in questa direzione, una società abituata a vincere con un ambiente tutto abituato alla vittoria. L’Inter per distacco negli ultimi cinque anni è stata la squadra più forte, ha vinto l’anno scorso ma ha la struttura per potersi ripetere proprio perché c’è una storia alle spalle che le dà questa sicurezza e questa sostanza».

Inter, chi sarà la principale antagonista in Serie A? De Canio ha un solo nome

ANTAGONISTE – De Canio parla anche delle antagoniste e principali pretendenti al titolo: «In questo momento la squadra più vicina all’Inter mi sembra possa essere il Milan, a prescindere dal fatto che Alvaro Morata e altri calciatori non sono ancora nella migliore condizione ma se riescono a trovare con Paulo Fonseca una quadratura e una stabilità tecnico-tattica credo che sia la principale candidata a contrastare l’Inter. La Juventus è una squadra con una grande storia però si è rifatta il look, ha cambiato strategia di gioco e quindi bisogna capire e vedere come i tanti e promettenti giovani potranno reagire alle difficoltà che presenterà il campionato».