De Canio: «Inter, la stanchezza si recupera con le vittorie!»

L’Inter appare poco lucida e stanca nelle sue partite. Anche con la Lazio si è presa il suo tempo e ha subito due gol ingenui nel secondo tempo. Luigi De Canio consiglia i nerazzurri su TMW Radio.

ERRORI – Luigi De Canio si esprime così sulla gara di domenica sera e non solo: «La finale di Champions League influisce sul rendimento dell’Inter? Certamente non è qualcosa che può passare così inosservato. Se l’Inter riuscisse a vincere il campionato, si presenterebbe in finale in maniera più serena, con molta più autostima, gasata. Non c’entra nulla la stanchezza, che si recupera. Inter-Lazio, che ne pensa? Il valore dell’allenatore conta. I più importanti sono i calciatori, con le loro qualità balistiche, fisiche, morali, ma ci deve essere chi ha lo spessore per guidarli. La Lazio era impegnata per un posto Champions, ha un allenatore bravissimo che è assurdo mettere in discussione, ha giocatori importanti e che hanno orgoglio e si sono tolti delle soddisfazioni. Voleva vincere per la Champions, non per vendicare il 6-0 dell’andata dell’Inter. Occhio al Cagliari, che è in salute, si è già salvato ma il Napoli deve stare attento. I giocatori dovranno dare tutto per vincere. Col calendario che ha avuto il Napoli, una squadra in salute asfalta tutti»