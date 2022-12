De Canio: «Inter-Napoli importante per entrambe. Una cosa da dimostrare»

Il big match tra Inter e Napoli del 4 gennaio vedrà le due squadre giocare per due obiettivi differenti: i nerazzurri per riaccendere la rimonta scudetto, i partenopei per provare a mettere un altro mattoncino in vista della vittoria finale. Luigi De Canio ha parlato proprio di questo sulle frequenze di TMW Radio.

DOPPIA IMPORTANZA – Luigi De Canio ha fatto il punto su Inter-Napoli e sull’importanza che la partita potrà avere per le due squadre in vista anche del prosieguo di campionato: «Sarà una partita importantissima per l’Inter, non credo che Spalletti potrà parlare tanto perché si commenta da sola per l’importanza che ha anche per la sua squadra. Ma vale di più per i nerazzurri. Una ipotetica vittoria non vorrebbe dire avere la strada spianata per lo Scudetto, perché mancherebbe ancora tanto. Ma i nerazzurri devono dimostrare di avere la forza di poter insidiare il Napoli fino alla fine»