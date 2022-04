De Canio: «Inter, Lautaro Martinez difficile lasciarlo fuori. Si è ritrovato»

Gigi De Canio, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato di Lautaro Martinez. Il Toro è a rischio panchina in Bologna-Inter ma l’ex tecnico non ha alcun dubbio

MAI PRIVARSI − De Canio non ha dubbi su Lautaro Martinez: «Nelle ultime partite, due gol d’autore per Lautaro Martinez. Dopo un periodo buio può essersi ritrovato, dunque mi piacerebbe capire la scelta di Inzaghi se decidesse di lasciarlo fuori al Dall’Ara. Io lo metterei, se mi fossi trovato nella condizione di allenare l’Inter darei sicuramente la maglia al Toro. Si è ritrovato, è un giocatore che può far male appena ha un po’ di spazio. Poi la condizione psicologica è veramente eccellente, faccio fatica a privarmene».