De Canio: «Inter dimostrata molto più forte della Juventus. Conosce la forza»

Per De Canio l’Inter è di gran lunga superiore alla Juventus. In collegamento con Sky Sport 24, l’allenatore ha definito la squadra di Inzaghi come la più forte – per distacco – vista nella Supercoppa Italiana.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Luigi De Canio parla all’indomani della Supercoppa Italiana: «In effetti l’Inter è una squadra consapevole della sua forza, dall’anno scorso. Anche negli anni precedenti non aveva questa consapevolezza ma una forza straordinaria, ora è una squadra che viaggia col vento in poppa, sicura di sé e molto determinata. Ha la carica agonistica di una grande squadra, nell’arco dei centoventi minuti ha dimostrato di essere parecchio più forte della Juventus. La pericolosità delle azioni dell’Inter la si è vista ogni volta che iniziava un’azione e liberava l’uomo con un palleggio anche abbastanza ricercato, nonostante la grande pressione della difesa juventina. È sinonimo di sicurezza e di grande squadra».