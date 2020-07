De Canio: “Inter, Conte non soddisfatto. SocietÃ  si faccia delle domande”

De Canio: “Inter, Conte non soddisfatto. Società si faccia delle domande”

Condividi questo articolo

L’allenatore Luigi De Canio è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è parlato inevitabilmente dell’Inter di Conte dopo la sconfitta contro il Bologna

RESPONSABILE – «De Canio è stato chiaro: So che Conte ha detto che il primo responsabile è lui. Batte molto sul discorso della mentalità, i calciatori di livello hanno questo DNA e lui li misura con questo metodo. Lo faceva già quando era calciatore. Vorrebbe che tutti avessero questo fuoco sacro dentro di sè. E vorrebbe coinvolgere tutto l’ambiente Inter».

PARAGONE – «Conte è intelligente quanto ambizioso e non è soddisfatto. L’Inter ha bisogno di tempo per diventare grande, così come la si vuole. Una grande squadra ha bisogno di giocatori completi, sul piano della qualità e della personalità. Sul piano della mentalità una squadra così forte non può farsi male quando ha obiettivi importanti. E la crescita passa anche di questi momenti. La società deve quindi farsi delle domande e scegliere gli elementi giusti».