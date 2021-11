De Canio: «Dzeko lega di più il gioco. Inter non meno forte di scorso anno»

Luigi De Canio, in collegamento su Sky Sport 24, esalta le qualità di Dzeko all’Inter. Inoltre secondo l’ex allenatore, i nerazzurri non sono meno forti dello scorso anno

PERCORSO − De Canio parla di Dzeko nonché della crescita dell’Inter: «Edin Dzeko è un giocatore diverso da Romelu Lukaku ma di un’intelligenza tattica da campione, gioca per la squadra e insieme alla squadra, lega di più il gioco. Lukaku ha più strapotere fisico ed è un grande campione. Non è meno forte dello scorso anno l’Inter ma la reputo in ritardo per qualche incidente di percorso. Poi viene da un percorso di crescita notevole prima con Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte. Allenatori che hanno aiutato la squadra nella conoscenza nel gioco. Simone Inzaghi bravo a non snaturare tutto questo».