De Bruyne risponde a Vinicius jr: che gol! Pari tra Real Madrid e Manchester City

Termina in parità la prima semifinale di andata tra Real Madrid e Manchester City. Al gran gol di Vinicius jr risponde la prodezza di Kevin De Bruyne: 1-1 in UEFA Champions League.

PAREGGIO AL BERNABEU – Pareggio tra Real Madrid e Manchester City nella prima semifinale di andata di UEFA Champions League giocata allo Stadio Bernabeu. Il risultato più giusto in una partita del tutto equilibrata tra due grandissime formazioni, pronte a dare tutto nella sfida di ritorno in programma mercoledì 17 maggio alle 21. Al 36′ sblocca il risultato Vinicius jr grazie a un super gol dalla distanza che spiazza Ederson. La squadra allenata da Pep Guardiola non si disunisce e mantiene equilibrio e compattezza in tutti i reparti, provando a trovare la via del gol soprattutto nel secondo tempo. Anche il Real Madrid risponde difendendo bene in tutte le occasioni, ma al 67′ la retroguardia spagnola deve inchinarsi davanti la prodezza di Kevin De Bruyne che dalla distanza lascia partire un bolide imparabile per Courtois. All’89’ ci riprova Vinicius praticamente dalla stessa distanza, questa volta Ederson si fa trovare pronto e salva il risultato con una grandissima parata. Tutto rinviato alla sfida di ritorno.