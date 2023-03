De Bruyne: «Lukaku? Finchè giocherà a calcio farà tanti gol»

Kevin De Bruyne ha parlato dopo la magnifica prestazione di Romelu Lukaku contro la Svezia, dove l’attaccante ha realizzato una tripletta (vedi articolo).

GOL – Kevin De Bruyne, nell’intervista concessa a Aftonbladet ha speso delle belle parole per Romelu Lukaku, dopo la tripletta segnata dall’attaccante contro la Svezia. Il centrocampista del Manchester City ha parlato così dell’attaccante dell’Inter: «Romelu fa le stesse cose di Ibrahimovic e segna tanti gol. Finché giocherà a calcio, continuerà a fare gol. Finché creiamo occasioni per lui, segnerà, poi non so dove potrà arrivare».