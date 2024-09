De Bruyne: «L’Inter ha dominato, è al top! Non vedo l’ora di sfidarla»

De Bruyne è risultato protagonista in UEFA Nations League venerdì sera, nella vittoria per 3-1 a Debrecen contro Israele nello stesso girone dell’Italia. Il giocatore del Manchester City, intervistato da Tuttosport, ha parlato del fatto di sfidare Inter e Juventus in Champions League.

IL MIGLIORE IN CAMPO – Due giorni fa Kevin De Bruyne ha dato spettacolo, con una doppietta in Belgio-Israele 3-1 di UEFA Nations League. Una sfida che si è giocata in campo neutro in Ungheria, a Debrecen, così come sarà Israele-Italia di domani (a Budapest). Domani i Diables Rouges sfideranno la Francia, poi De Bruyne tornerà al Manchester City. Che, fra dieci giorni, debutterà in Champions League ospitando l’Inter e nella fase campionato troverà anche la Juventus.

De Bruyne sulla sfida contro Inter e Juventus in Champions League

L’AVVERSARIO – Queste le parole di De Bruyne sulle italiane: «Abbiamo affrontato l’Inter nella finalissima di due edizioni fa, parliamo di una squadra che ha dominato il campionato italiano e che gioca molto bene. Sono al top. La Juventus dovrebbe invece aver cambiato la sua filosofia, anche se non ne sono sicuro, vedremo insomma. Si tratta di grandi nomi, non vediamo l’ora di giocare questi grandi match. Sarà bello. Se Inter e Juventus possono competere per vincere la Champions League? È troppo presto oggi per dirlo».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna