De Bruyne annuncia: «Non giocherò il Mondiale per Club!»

Il Manchester City è una delle partecipanti del Mondiale per Club 2025, competizione in cui c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi. Kevin De Bruyne fa un annuncio importante al The Times.

FUTURO – Il Manchester City parteciperà al Mondiale per Club del 2025. A giugno sarà nella competizione dove ci sono anche Inter e Juventus tra le italiane. Kevin De Bruyne è in scadenza con i Citizens a fine giugno e ha confermato l’idea che già circolava. In riferimento al suo prossimo futuro, De Bruyne ha detto: «Giocherai il Mondiale per Club? Non ha alcun senso perché devo prendermi cura di me stesso. Se mi infortunassi, che accadrebbe poi? Nessuno si prenderà cura di me se mi facessi male durante il torneo. Quindi è molto probabile che non giocherò più. Quando hai vent’anni e prendi una decisione, è più facile. Puoi trasferirti in un altro paese e non è un problema, ma voglio prendere la decisione migliore che sia positiva per i miei figli, per mia moglie, per la scuola, per la vita, per tutte quelle cose su cui devi prenderti un minuto per riflettere. De Bruyne, futuro in Europa o no? Dipende da tutti questi fattori. Non voglio essere messo sotto pressione da nessuno»