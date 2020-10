De Boer: “Inter? Non è andata bene, ma nessuna rivincita. Il desiderio…”

Frank de Boer, Commissario Tecnico dell’Olanda ed ex allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia guidata da Roberto Mancini. Inevitabile il riferimento all’avventura in nerazzurro

NO RIVINCITA – Frank de Boer non ha dubbi: «Inter? Un allenatore vuole rimanere in un club il più a lungo possibile, ma purtroppo non è stato così. Non è andata bene come esperienza, ma ora penso solo alla Nazionale Olandese. Non ho nessun sentimento di rivincita Italia? C’è grande rispetto, però noi abbiamo il desiderio di vincere contro tutti».