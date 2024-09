De Boer: «Inter fantastica, la seguo sempre. Dumfries perfetto!»

L’ex allenatore dell’Inter e dell’Olanda, Frank de Boer, elogia la squadra di Simone Inzaghi e i due olandesi nerazzurri, evidenziandone i pregi.

BEL PERIODO – Frank de Boer resta legato all’Inter, sulla cui panchina ha trascorso solo pochi messi nel 2016. Intervistato da SportMediaset l’allenatore dichiara: «Guardo sempre l’Inter, che ha fatto tre anni fantastici. Hanno fatto una finale di Champions League, hanno vinto due scudetti. È una squadra bella da vedere, un club fantastico. Spero sempre che facciano bene. Dopo il mio addio nel 2016 sono arrivati altri tre o quattro allenatori e le cose continuavano a cambiare sempre prima dell’arrivo di Antonio Conte. Da lì è iniziato un bel periodo per la squadra, spero che l’Inter resti sempre al top. Ci sono grandi attaccanti come Lautaro Martinez. È un’ottima squadra, solida, mi piace guardarla».

Nell’Inter due pupilli di de Boer!

ELOGIO – Frank de Boer, poi, si sofferma sui due calciatori olandesi presenti nell’Inter: «Sapevo che Dumfries aveva qualche piccolo problemino col rinnovo di contratto. A volte parte titolare, a volte no, l’Inter sulla destra cambia spesso. Ma Dumfries è uno che dà sempre il 200%. Uno che vola sempre verso la porta, segna, fa assist e poi torna, è perfetto. Per me De Vrij è come il cervello della difesa. Intelligente, leader, una persona fantastica. Gli anni passano anche per lui ma è così maturo che può stare ancora ad altissimi livelli per tanto tempo. Agli Europei tutti immaginavano De Ligt titolare, invece ha sempre giocato lui. Per me De Vrij è un difensore fantastico, un leader nato come Bonucci. Uno di quelli che guida la squadra, parla sempre e ti indica la strada».