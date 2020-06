De Biasi: “Sorpresa Verona? Dico Kumbulla, Ã¨ cresciuto, merita la Serie A!”

De Biasi: “Sorpresa Verona? Dico Kumbulla, è cresciuto, merita la Serie A!”

Gianni De Biasi, ex Commissario Tecnico dell’Albania, nel corso di un’intervista al “Corriere di Verona” ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A e soprattutto una delle sorprese del campionato e del Verona, ovvero Marash Kumbulla, giovane difensore che ha attirato l’interesse di molti club, tra questi anche l’Inter.

RIPRESA – Gianni De Biasi dice la sua riguardo la ripresa del campionato: «Ripresa Serie A? Qualche settimana fa sarei stato contrario. Le condizioni non c’erano, tanti morti, ogni giorno un bollettino di guerra. Adesso la situazione è migliorata: penso che si possa ricominciare».

SU KUMBULLA – De Biasi parla in particolare di Marash Kumbulla, che interessa a Inter e Juventus: «Chi mi ha sorpreso del Verona? Kumbulla. È albanese e come sapete io ho allenato la Nazionale, è cresciuto tantissimo nel corso della stagione e ha dimostrato di poter stare benissimo in Serie A, con ampi margini di miglioramento in prospettiva futura».