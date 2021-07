De Biasi: «Scudetto? Inter e Juventus favorite, Hakimi brutta perdita»

Gianni De Biasi, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24”, ha parlato della sua griglia scudetto e dell’Inter dopo la cessione di Hakimi.

LE FAVORITE – De Biasi ritiene che Inter e Juventus al momento possano essere favorite per lo scudetto: «Credo che tutto sommato Juventus e Inter in questo momento sono favorite. Poi dipende dal mercato, vedremo cosa farà il Milan che mi piace tanto, ma bisognerà capire quanto inciderà la partenza di Donnarumma. Poi bisognerà capire se la Roma sarà una che veramente si inserirà o se, come dice Mourinho, lavoreranno con pazienza. Con Hakimi l’Inter perde tantissimo, è uno fondamentale sulla fascia che fa gol e assist».