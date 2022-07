De Biasi: «Lukaku ha voglia di rivincita. Addio Skriniar? Con Bremer simili»

Gianni De Biasi, su Tmw Radio, ha parlato di Lukaku e del suo ritorno all’Inter. Una considerazione anche sull’eventuale addio di Skriniar. A detta sua, Bremer sarebbe un ottimo sostituto

MERCATO − Le parole di De Biasi sui movimenti dell’Inter: «Milan Skriniar è un giocatore che ha dimostrato di avere qualità, certo che se dovesse arrivare Gleison Bremer i due sarebbero molto simili. Romelu Lukaku? Credo che abbia gli stimoli e una voglia di rivincita. Ha tutto per fare bene. Attacco Inter o Juventus? Bisogna aspettare la definizione delle trattative. Avere giocatori di qualità aiuta l’allenatore, ma non bisognerebbe mai dover aspettare l’uscita di un giocatore per acquistarne un altro».