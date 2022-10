De Biasi: «Inzaghi meglio dell’anno scorso! Inter, con Lukaku un obiettivo»

L’Inter ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League. Grazie a questo risultato i problemi di inizio anno sembrano definitivamente alle spalle, soprattutto dopo il ritorno di Lukaku. Di questo ha parlato l’allenatore Gianni De Biase in collegamento a Tutti Convocati su Radio 24.

INZAGHI MIGLIORATO − L’allenatore Gianni De Biase in collegamento durante Tutti Convocati su Radio 24 ha parlato dei problemi dell’Inter di inizio anno. Inoltre ha anche espresso una sua opinione sugli obiettivi dei nerazzurri ora che Lukaku è finalmente tornato. Queste le sue parole: «Tutti i problemi di inizio anno sono nati da inquietudini nello spogliatoio. Credo che i giocatori si siano chiariti tra loro, poi sono arrivati anche i risultati che sono un’ottima medicina. Inzaghi secondo me sta facendo meglio dello scorso anno anche a livello di gestione. L’Inter ora ha ritrovato il suo bomber, che è subito andato in gol. Con Lukaku a disposizione secondo me potrà puntare direttamente allo scudetto».