De Biasi: «Inter, vittoria meritata. Suo potenziale non secondo a nessuno»

Il CT della Nazionale azera, De Biasi, si è concentrato sul successo dell’Inter contro il Napoli. Il tecnico convinto che il potenziale nerazzurro sia molto forte

VITTORIA CON MERITO − Gianni De Biasi, su Tutti Convocati, ha commentato il successo dei nerazzurri: «Sono convinto che ieri sera sia stata una partita giocata molto bene dall’Inter, che ha creato le occasioni più nitide. Il potenziale dell’Inter non è secondo a nessuno, i suoi quattro attaccanti nessuno li ha in Serie A. Stessa cosa le alternative nelle altre parti del campo, Inzaghi – lavorando sempre con questi giocatori – capisce le caratteristiche dei suoi giocatori. Darmian ieri preferito a Dumfries, che in difesa qualcosa può dimenticare. L’Inter ha meritato di vincere. Nelle situazioni più importanti fa la differenza la qualità, come il piedino di Dimarco che mette una palla straordinaria. Lì si vincono le partite».