De Biasi: «Inter, da ottobre dico una cosa. Conte ha portato mentalità»

Gianni De Biasi, allenatore ed ex Commissario Tecnico della nazionale dell’Albania, ha parlato a “Il sogno nel cuore” su “One Station Radio”, sottolineando i meriti di Conte nella stagione dell’Inter.

CAVALCATA – L’allenatore Gianni De Biasi ha parlato dei meriti di Antonio Conte nella cavalcata dell’Inter in questo campionato e, più in generale, fin dal suo arrivo in nerazzurro: «Conte ha trasferito la sua mentalità in un ambiente che non vince nulla da 10 anni, facendo diventare squadra un gruppo di individualità. I nerazzurri vinceranno il campionato e ha una rosa di grande qualità. Lo dico da ottobre che sono la squadra candidata alla vittoria finale».