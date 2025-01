De Biasi: «Frattesi? Chiara una cosa! Inzaghi ha usato il buon senso»

De Biasi ha parlato di Davide Frattesi e di come lui si senta insoddisfatto all’Inter. Poi una battuta anche su Simone Inzaghi.

MAGGIOR CONTINUITÀ – Il pensiero di Gianni De Biasi, in collegamento su Radio 24 durante il format “Tutti Convocati”, sulla situazione legata a Davide Frattesi: «A me piace tantissimo perché è un giocatore di gamba, di inserimento, chiaro che l’Inter ha una rosa importantissima dove lui trova difficoltà a non giocare con continuità, alla Roma avrebbe questa opzione e nella Capitale potrebbe giocare di più e con continuità. Ranieri è la persona più indicata nella capacità di dare una chance a tutti e di raggiungere determinati obiettivi che uno si prefigge. Probabilmente Inzaghi gli risponde con buon senso: “se in una grande squadra con due mezzali straordinaria e io provo a darti una mano”. Lui è un grande incursore, chiaro che un giocatore quando gioca di più può esprimersi al meglio». A proposito di Frattesi, nelle ultime ore si è espresso su di lui l’allenatore della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa.