De Biasi consiglia Inzaghi: «Inter-Udinese? Ecco chi con Thuram!»

De Biasi parla della prossima partita dell’Inter contro l’Udinese in campionato. Inzaghi dovrà decidere sul partner da affiancare a Thuram. L’allenatore consiglia un giocatore. Le sue parole.

PARTNER DI THURAM – L’Inter si troverà ad affrontare l’Udinese domenica senza capitan Lautaro Martinez. Il Toro, rientrato con un infortunio dalla Nazionale, dovrà stare ai box sicuramente per la partita di domenica per provare ad esserci contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Senza di lui, Inzaghi dovrà riflettere sul partner da affiancare a Marcus Thuram. Ad oggi il favorito sembra Joaquin Correa. Gianni De Biasi, intervenuto su Tmw Radio, ha parlato in questo modo individuando in Mehdi Taremi l’arma da sfruttare: «Bisogna conoscere la situazione fisica dei giocatori e la carica interna degli stessi. Magari sfruttare il periodo positivo di Taremi, che viene da una doppietta con la Nazionale, può essere buono. Non è stato impiegato tantissimo, Inzaghi cercherà di soppesare le fatiche comunque, perché in poche partite ti giochi la stagione su tre fronti. L’Inter credo debba fare grande attenzione alla ripetizione dei carichi di lavoro ora. Lui li vede tutti i giorni e sa quali sono le condizioni. Arnautovic ha inventiva, qualità, ma di sicuro Simone sa cosa fare».