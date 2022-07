De Agostini: «Inter e Milan 10 anni senza vincere! La Juventus ha DNA…»

Gigi De Agostini, ex difensore della Juventus, ha ragionato sulla difficoltà di vincere con continuità. L’ex giocatore ha citato Inter e Milan che per anni sono state senza vincere nulla

CONFRONTO − De Agostini risponde così alla domanda sulla Juventus e al livello con Inter e Milan: «È nel DNA della Juventus di giocare sempre per vincere qualcosa. Non dimentichiamoci che è venuta da un ciclo di vittorie importanti e quindi ci può essere un calo per via di un ricambio generazionale. Sono cose che possono capitare a tutti. Inter e Milan sono state dieci anni senza vincere…». Le sue parole a Juventus news 24.