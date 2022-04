De Agostini: «Inter in calo ma con la Juventus oltre pronostico. Un obiettivo»

Domani l’Inter sarà attesa dal derby d’Italia con la Juventus dopo due mesi molto negativi. Il doppio ex De Agostini, intervenuto a Radio Sportiva, parla dei temi del match dell’Allianz Stadium sottolineando il momento di entrambe.

SFIDA APERTA – Luigi De Agostini ha vestito entrambe le maglie (bianconero dal 1987 al 1992, nerazzurro nel 1992-1993) e presenta il derby d’Italia: «La Juventus è in ripresa in campionato, l’Inter è in calo. Perché una delle due vinca le due di testa dovrebbero perdere dei colpi. È una partita che va ogni pronostico, da tripla secondo me. È naturale che la Juventus ha un’occasione più unica che rara, l’Inter ha una partita da recuperare. Dovesse vincere la Juventus scavalcherebbe i nerazzurri e supererebbe la delusione del mancato passaggio in Champions League. L’obiettivo che rimane per loro è quello di accorciare le distanze sui battistrada, poi c’è ancora una semifinale di Coppa Italia. Ci sono ancora degli obiettivi importanti per i bianconeri e per l’Inter, comunque sono due squadre che non vorranno sicuramente perdere. Si affronteranno a viso aperto, perché sanno l’importanza della gara. Mi aspetto una bella partita, perdere non farebbe bene a nessuna delle due».