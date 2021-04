L’emittente DAZN ha pubblicato un messaggio di scuse sui suoi account social dopo i disservizi maturati in Inter-Cagliari, gara delle 12.30. Ecco il messaggio integrale

PESSIMO INIZIO – Non una gran figura per DAZN, a pochi giorni dalla conquista dei diritti per la maggioranza delle partite settimanali della serie A, nel triennio 2021/2024 (vedi articolo). L’emittente televisiva, al centro di numerose polemiche per i problemi avuti durante la trasmissione di Inter-Cagliari, ha pubblicato questo messaggio di scuse sui suoi account social: «Siamo molto dispiaciuti di quanto sta accadendo oggi sulla piattaforma DAZN. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di DAZN informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità».