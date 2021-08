DAZN replica ai problemi sulla Serie A: «Ci scusiamo, ma crediamo nella sfida»

DAZN ha fatto molto parlare di sé per come, nella prima giornata di Serie A appena conclusa, diverse partite (in primis Inter-Genoa) hanno avuto problemi di visualizzazione con lo streaming che si è bloccato. Arriva una prima risposta agli spettatori.

IL COMMENTO – DAZN, al termine della prima giornata di Serie A, commenta il debutto del campionato tutto in streaming. Un esordio che ha avuto non pochi problemi fra blocchi, ritardi del segnale, problemi audio/video e qualità altalenante: “Abbiamo letto con grande attenzione tutti i vostri commenti, e ci scusiamo con chi ci ha segnalato dei disagi in questa prima giornata di campionato. Vi rassicuriamo sul fatto di aver costantemente monitorato l’andamento dei flussi, intervenendo in tempo reale con i nostri partner dove necessario. Continueremo a farlo operando anche in via preventiva. Crediamo nel digitale e continueremo a investire in questa tecnologia. Crediamo fermamente nella nostra sfida: Game.Changed. Ci riusciremo, facendo tesoro di tutti i vostri feedback. Il team DAZN”.