Dazn, pronta ‘Zona gol’ per la Serie A da dopo la sosta

La Serie A sta per mettere in archivio la prima giornata della nuova stagione. Questa sera sono due i match che andranno a completare il quadro completo (vedi articolo). Intanto però non mancano le polemiche per quanto riguarda Dazn, l’emittente che detiene le 10 partite di Serie A.

ZONA GOL – Non mancano le polemiche per quanto riguarda Dazn. Dopo lo scetticismo degli ultimi mesi una volta appresa la notizia che l’emittente avrebbe avuto tutta la Serie A con le 10 partite, i tifosi erano molto perplessi. E i dubbi erano fondati. La prima giornata non è andata bene per Dazn con tante segnalazioni di problemi di linea e connessione che hanno spesso reso impossibile la visione delle partite. Un altro aspetto che non piace ai tifosi è l’assenza di ‘Diretta Gol’, ovvero l’opzione di poter guardare tutte le partite insieme con i collegamenti che si alternano da un campo all’altro. Dazn, come spiega ‘Calcio e Finanza’, è pronto a lanciare ‘Zona Gol’ da dopo la sosta ovvero dalla terza giornata di campionato.

DIFFERENZE – ‘Zona Gol’ non è nuova a Dazn, non è una novità. Già negli anni passati la si poteva vedere con la Serie B e la differenza sostanziale con una classica ‘Diretta Gol’ è che i commentatori sono sempre in diretta e c’è una sorta di presentatore che gestisce il cambio collegamento con brevi presentazioni. ‘Diretta Gol’ invece funziona diversamente visto che i commentatori cominciano a parlare solo quando chiamati in causa. Funzionerà anche questo esperimento?

FONTE – Calcio e Finanza