Dazn presenta il nuovo pacchetto Serie A 2022/23: due tipi di abbonamenti

Dazn ha appena comunicato il nuovo listino prezzi per la prossima stagione e per vedere soprattutto la Serie A 2022/23. Per gli utenti, è possibile scegliere fra due opzioni possibili

NUOVO LISTINO − Dazn anche per il prossimo anno avrà i diritti in esclusiva del campionato di Serie A 2022/23. Sette partite trasmesse solamente sulla piattaforma londinese, più tre in co-esclusiva con Sky. In vista dell’imminente nuova stagione, Dazn ha appena stilato il nuovo pacchetto di visione che sarà composto da due tipi di abbonamenti. Un primo tipo di abbonamento, ossia quello Standard al prezzo di 29,99 euro al mese, che permetterà la visione a due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa. Il secondo, chiamato Plus, che permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della stessa abitazione. Quest’ultimo avrà un prezzo pari a 39,99 euro al mese. Dazn, inoltre, dà la possibilità agli abbonati con la vecchia promozione di 19,99 euro al mese di continuare ad usufruirne fino alla scadenza definitiva. Dopodiché, il prezzo passerà autonomamente a 29,99 al mese.