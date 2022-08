DAZN, ancora problemi con la Serie A: vari blocchi dello streaming oggi

La prima giornata di Serie A comincia con problemi e proteste verso DAZN. Nelle partite di oggi diversi blocchi dello streaming e segnalazioni di difficoltà.

NUOVI BLOCCHI – La quinta stagione di DAZN con la Serie A non vede ancora risolti gli ormai consueti problemi con lo streaming. Nelle partite di oggi della prima giornata, fra cui Salernitana-Roma e Spezia-Empoli tuttora in corso, gli abbonati hanno riscontrato diverse difficoltà di visione, idem in Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna delle ore 18.30. Fra gli errori il mancato caricamento dello streaming, il logout non richiesto dal proprio account (anche dando errore nel mettere le credenziali giuste) e il blocco della visione con un messaggio a schermo. “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”, il messaggio di DAZN. Aperti anche dei link a una versione “lite” delle partite.

PROBLEMA CONFERMATO – Dall’esordio di DAZN in Italia con la Serie A, nella stagione 2018-2019, le difficoltà sullo streaming si sono sempre ripetute, con forti proteste degli abbonati. L’emittente quest’estate ha aumentato i prezzi: 29.99 euro al mese per la versione Standard, 39.99 euro al mese per quella Plus (fino a sei dispositivi connessi). Accusando spesso gli utenti del mancato rispetto delle condizioni di servizio. Da una settimana è disponibile il canale Zona DAZN su Sky (214 del decoder e successivi quattro), dove ovviamente non ci sono i problemi per lo streaming. Ha un costo aggiuntivo, 5 euro al mese oltre l’abbonamento alla piattaforma. Ieri per Lecce-Inter i problemi sono stati di gran lunga inferiori, oggi però in tanti hanno riscontrato difficoltà. E l’idea di trasmettere la Serie A in streaming, core business di DAZN, continua a far molto discutere viste le difficoltà di visione e il ritardo nel segnale.