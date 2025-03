Davies, l’agente sull’infortunio: «Non doveva giocare con il Canada!»

Alphonso Davies ha subito un gravissimo infortunio nella notte durante la partita tra Stati Uniti e Canada. Prima di Bayern Monaco-Inter si è rotto il crociato, l’agente se la prende con il ct della nazionale. Le parole da TSN.

INFORTUNIO – La rottura del crociato di Alphonso Davies è una pessima notizia per il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Tra meno di due settimane ci saranno i quarti di finale di UEFA Champions League contro l’Inter e il terzino non sarà a disposizione. Sei mesi di stop per il giocatore, che per una partita poco utile salterà tutto il finale di stagione. L’agente Nedal Huoseh se la prende con il ct del Canada Jesse Marsch: «Non avrebbe dovuto giocare nell’amichevole per il terzo posto degli Stati Uniti. Sono rimasto sorpreso che abbia iniziato perché aveva comunicato che non era buono per iniziare. Una fonte all’interno [della Canadian Soccer Association] mi ha detto venerdì sera che Alphonso non sarebbe partito ma avrebbe potuto avere qualche minuto. Ho detto loro che non avrebbe dovuto giocare affatto».

Davies, l’agente attacca il ct del Canada!

SITUAZIONE – L’agente di Davies ha continuato: «Secondo me avrebbe dovuto gestire meglio la situazione, questo avrebbe potuto essere prevenibile al 100%. Prima del Canada, Jesse [Marsch] ha allenato professionisti ai massimi livelli e dovrebbe sapere molto bene di non correre rischi con i giocatori quando ti dicono che non possono giocare. La nazionale non dovrebbe prendere decisioni emotive basate sul successo individuale. So che era una partita contro gli Stati Uniti e c’era molta motivazione per vincere, ma la salute dei giocatori dovrebbe venire prima di tutto».