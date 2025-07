David: «Mi ispiro tanto a Drogba! Insieme a lui un ex Inter»

Oggi in casa Juventus c’è stata la presentazione alla stampa del nuovo attaccante Jonathan David. Il canadese, nella conferenza stampa, ha elogiato anche un grande ex attaccante dell’Inter.

PRESENTAZIONE – È stata la giornata di Jonathan David, ufficialmente presentato come nuovo attaccante della Juventus. Il canadese, che in passato era stato seguito anche dall’Inter, si è raccontato in conferenza stampa, parlando anche delle sue fonti d’ispirazione nel mondo del calcio. Tra i modelli citati da David spicca un ex attaccante dell’Inter: «Quando ero piccolo avevo parecchi modelli, come Drogba ed Eto’o. Erano molto diversi tra loro, ma mi piacevano molto i loro stili di gioco».